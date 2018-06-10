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السعودية تعترض صاروخا بالستيا فوق جازان

جندي سعودي يراقب الوضع في منطقة جازان على الحدود مع اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن رصد إطلاق صاروخ بالستي من قبل الحوثيين من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن إطلاق الصاروخ تم في الساعة 20:09، مشيرا إلى أنه استهدف مدينة جازان.

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وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره ما أدى إلى تناثر شظايا على الأحياء السكنية من دون وقوع إصابات.

وأضاف المالكي أن الهجوم "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وذكر مصدر حوثي أن الصاروخ الذي أطلق من طراز بدر1، مشيرا إلى أنه استهدف المدينة الصناعية بجازان.

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