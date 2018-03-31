السعودية تعترض صاروخا حوثيا جنوبي المملكة

اعترض الدفاع الجوي السعودي السبت صاروخا بالستيا أطلق من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف منصة الصاروخ ودمرها.

ونقلت عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي قوله إن الصاروخ أطلق "بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون ذكرت من جانبها أن الصاروخ استهدف قاعدة الحرس الوطني السعودي في نجران، مضيفة "لقد سجلت خسائر لدى العدو ومعداته العسكرية".

وكان الدفاع الجوي السعودي قد اعترض مساء الخميس صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان الجنوبية.