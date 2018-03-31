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السعودية: لا صحة للأنباء عن زيارة بن سلمان إلى العراق

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

نفت وزارة الخارجية السعودية السبت صحة الأنباء التي تحدثت في الآونة الأخيرة عن زيارة مرتقبة لولي العهد محمد بن سلمان إلى العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن الزيارة".

وأشاد المسؤول بالعلاقات الثنائية بين المملكة والعراق والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرا في المجالات كافة، وفق الوكالة.

ويأتي النفي السعودي غداة تظاهر مئات العراقيين العراقيين في بغداد احتجاجا على زيارة الأمير السعودي.

وكان النائب العراقي سعدون الدليمي قد قال قبل أيام إن بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق تستغرق يومين يوقع خلالها اتفاقيات ويزور النجف.

يذكر أن السعودية والعراق لديهما تاريخ طويل من العلاقات المتوترة، لكنها شهدت انفراجا في 2016 إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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