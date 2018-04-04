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شركة أميركية تحصل على أول رخصة تشغيل سينما بالسعودية

العاصمة السعودية الرياض

منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية الأربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة لشركة "أيه أم سي" الأميركية، حسبما أعلن مركز التواصل الحكومي عبر "تويتر".

وقال وزير الثقافة السعودي عواد العواد في بيان إن افتتاح دور سينما في المملكة "سيساعد على دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق على الترفيه محليا بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الجديد".
وأوضح البيان أن المملكة الخليجية تتوقع افتتاح "أكثر من 350 دارا سينمائية بأكثر من 2500 شاشة بحلول 2030".​

وكانت السلطات السعودية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر بدأت إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.

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