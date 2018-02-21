مسؤول أميركي يتوسط بين لبنان وإسرائيل

التقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الأربعاء برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومسؤولين لبنانيين آخرين في مسعى لحل نزاع حول حقول النفط والغاز بين لبنان و إسرائيل.

وقال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية إن ساترفيلد ناقش مسألة المنطقة محل النزاع بين البلدين وكيفية حفاظ لبنان على حقوقه وعدم تأثر عمليات الاستكشاف والتنقيب، خلال الاجتماعات التي حضرها كذلك وزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش جوزيف عون، حسب ما نقلت "رويترز".

وأوضحت السفارة الأميركية في لبنان أن ساترفيلد "يواصل الحوار" بشأن قضايا إقليمية ومساعدة لبنان على تنمية موارده بالاتفاق مع جيرانه.

وكان المبعوث الأميركي عقد اجتماعات الجمعة مع مسؤولين لبنانيين أكد بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض لبنان مقترحات أميركية لحل النزاع مع إسرائيل.

وسبق لساترفيلد أن التقى الأحد بوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في إطار المساعي الأميركية.

ووقع لبنان في التاسع من شباط/فبراير الماضي عقدا مع تحالف شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين يقول لبنان إنهما تقعان في مياهه الإقليمية.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق أن إحدى المنطقتين ملك لإسرائيل.