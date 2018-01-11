مصر.. حزب سامي عنان يرشحه لانتخابات الرئاسة

اختارت الهيئة العليا لـ"حزب مصر العروبة الديموقراطي" رئيس الحزب سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وقال بيان للأمين العام للحزب سامي بلح إن قيادات الحزب تنتظر موافقة عنان، وهو رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، على القرار.

وأشار البيان إلى أن الحزب سوف يعقد مؤتمرا صحافيا في القاهرة الجمعة لإعلان التفاصيل.

وكان بيان منسوب لعنان قد نشر على موقع فيسبوك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قد اتهم الحكومة المصرية بـ"الفشل" في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وعنان كان رئيسا للأركان إبان الاحتجاجات العارمة ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وأقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012.

وقال رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق الأحد الماضي إنه لن يترشح للانتخابات، بعد أن كان قد أعلن نيته ذلك من قبل.

ويسعى المحامي والحقوقي خالد علي إلى الترشح، لكنه قد يحرم من هذا الحق إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة 10 أيام، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 شباط/ فبراير المقبل.

وستجري الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس المقبل، أما في الداخل فسوف تنظم لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.