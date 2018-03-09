على قناة الحرة قريبا.. 'سام وعمار': ستشاهدوننا من أجل شيء مختلف

خاص بـموقع الحرة/

تنطلق على قناة "الحرة" الثلاثاء 15 آذار/مارس أولى حلقات برنامج "سام وعمار" الذي سيتناول بجرأة وموضوعية القضايا التي تهم الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

البرنامج الذي ستكون مدة حلقته 25 دقيقة مكرس لإعطاء منبر للصوت الليبرالي "المغيب" في المنطقة، حسب ما أكد مقدما البرنامج عمار عبد الحميد وسام تادرس في تصريح خاص لـ"موقع الحرة".

سيكون البرنامج "متصادما مع المنطلقات الفكرية الأساسية في حياة الناس"، يوضح سام، مؤكدا قوله: "ستشاهدوننا من أجل سماع شيء مختلف، ينطلق من تجارب إنسانية، فنحن الاثنين كنا ننتمي للأفكار السائدة في المنطقة وتغيرنا، والسؤال الذي سيطرحه الباحثون في عالم الأفكار هو: ماذا يعني هذا التغير؟"

البرنامج، يضيف سام، موجه للأشخاص "الأكثر قابلية" لسماع أفكار جديدة، تتجاوز الأفكار التقليدية التي رسخت على مدار عقود.

ما يميز البرنامج أيضا أنه يتحدث إلى الشباب بطريقتهم، لأن "سام وعمار" سيتناولان الموضوعات بتلقائية وبلغة مبسطة، تماما مثل لغة الأحاديث على المائدة أو في المقهى، يقول عمار لـ"موقع الحرة".

الفقرة الأولى من البرنامج سيعرضان فيها سريعا أحداث الأسبوع، وستتناول الثانية قضية محددة بقدر من العمق مع عرض وجهات نظر مختلفة ثم "طرح موقفنا نحن سام وعمار".

يقول عمار إن البرنامج سيستخدم قدرا من "السخرية" لكسر الإيقاع الممل الذي يلازم معظم البرامج في القنوات الناطقة بالعربية.

ستتناول الحلقة الأولى من "سام وعمار" الشأن السوري لأنها ستتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة، حسب عمار، وسيتم بعد ذلك تناول قضايا أخرى مهمة مثل الإصلاحات في السعودية والدور الإيراني في المنطقة والقضايا الأميركية التي تهم المواطنين في الشرق الأوسط.

يؤكد سام وعمار على أن البرنامج سيحترم عقلية المشاهدين، وسيقدم مواد مستندة إلى حقائق موضوعية والنقد البناء، "فيمكننا أن ننتقد أو نشيد بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تماما كما يمكننا أن نتحدث بإيجابية عن الثورة السورية وننتقد المعارضة".

موقع الحرة