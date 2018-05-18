بالتيشرت والكاب.. بن سلمان رفقة السيسي وبن زايد وآل خليفة

نشر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صورة على تويتر، يظهر فيها الأمير الشاب مع زعماء عرب ضمن لقاء ودي.
ويظهر في الصورة محمد بن سلمان رفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
ويظهر الزعماء الأربعة في الصورة متبسطي الملبس دون بروتوكولات رسمية، إذ يقف بن سلمان محتضنا كلا من السيسي وآل خليفة.
وعلق بدر العساكر مدير مكتب بن سلمان قائلا "لقاء ودي يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".
وأثارت الصورة ردود فعل على تويتر، علما أن الدول الأربع تشكل محورا إقليميا وتتعاون في ملفات دولية وعربية عدة.
يذكر أن محمد بن سلمان ظهر سابقا في صورة مشابهة رفقة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومحمد السادس ملك المغرب.