ولي العهد السعودي يزور مصر قبل توجهه للولايات المتحدة

يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر الأحد المقبل، في أول زيارة إلى الخارج منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة قبل زيارته لندن وواشنطن، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سعودي.

وقال المصدر الحكومي الخميس إن اختيار الأمير الشاب مصر أول محطة لزياراته الخارجية كولي للعهد هدفه "التأكيد على أن التعاون المصري السعودي على أعلى مستوى".

وتسبق زيارة بن سلمان إلى مصر توجهه إلى بريطانيا الأربعاء لمباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة التي يزورها من 19 حتى 22 آذار/مارس.

وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع بن سلمان الثلاثاء لبحث أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التأكيد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في تخفيف حدة التهديدات الإقليمية، حسب البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أميركية قالت الشهر الجاري إن ترامب يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، في مسعى لوضع حد للأزمة الخليجية المستمرة منذ عدة أشهر.

وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الماضي، على خلفية اتهامات بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.