الأخ غير الشقيق لصالح قائدا لقوات الاحتياط اليمنية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا السبت بتعيين اللواء الركن علي صالح علي عبد الله عفاش الحميري قائدا لقوات الاحتياط ، حسبما ذكرت وكالة سبأ اليمنية للأنباء.

والحميري هو الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح. وكان قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء إلى السعودية بعد مقتل الرئيس اليمني السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لقوات الحرس الجمهوري التي قادها أحمد علي صالح نجل الرئيس الراحل.

وكان صالح قد قتل بعد أن أعلن استعداده للتفاوض مع التحالف في اليمن بقيادة السعودية ضد الحوثيين.