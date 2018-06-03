صلاح يطمئن جمهور مصر بشأن إصابته

بعث المهاجم المصري محمد صلاح برسالة طمأنة لمشجعي منتخب بلاده لكرة القدم، مشيرا إلى تقدم في تعافيه من إصابة لحقت به قبل أسابيع من كأس العالم التي ستنطلق الشهر الجاري في روسيا.

ونشر لاعب ليفربول الإنكليزي عبر تويتر صورة لتدريبات يجريها للتعافي من إصابة بالكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في 26 أيار/مايو، وقال إنه يشعر بـ"أحاسيس جيدة".

وكان ليفربول قد قال الأسبوع الماضي إن مهاجمه المصري يمكنه أن يشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو.

وذكر النادي على موقعه أن الاتحاد المصري لكرة القدم "يأمل ألا تستغرق مدة تعافي صلاح من إصابته أكثر من ثلاثة أسابيع".

ويواجه المنتخب المصري في أولى مبارياته بالمونديال نظيره الأوروغاياني في 15 حزيران/يونيو في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك منتخب البلد المضيف روسيا إلى جانب السعودية.