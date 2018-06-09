صلاح: واثق من قدرتي على المشاركة في مباراة الأوروغواي

قال اللاعب محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يثق في قدرته على التعافي للمشاركة مع مصر أمام أوروجواي في الجولة الأولى بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الجمعة المقبل وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية السبت.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 25 عاما لإصابة في الكتف بعد كرة مشتركة مع المدافع سيرجيو راموس خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي خسر فيها ليفربول أمام ريال مدريد 1-3، لكن اللاعب المصري يأمل في المشاركة في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن صلاح قوله "الآن أشعر أني في حالة أفضل. أنا أتمنى أن يكون بوسعي المشاركة في المباراة الأولى لكن هذا سيعتمد على شعوري يوم المباراة".

وسجل صلاح، الذي سخر من حديث راموس أنه كان يمكنه مواصلة اللعب في نهائي دوري الأبطال في كييف إذا تم حقنه بمسكن للألم، ركلة الجزاء التي منحت مصر بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990.

وأكد صلاح هداف الدوري الإنجليزي أن مصر لن تذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة.

وأضاف "لدينا فريق رائع ومدرب رائع. نريد التأهل إلى الدور التالي والأداء بشكل مميز".

وتابع: "الضغط كان علينا للتأهل لكأس العالم. بكل تأكيد يمكن أن يقول البعض بعد ذلك حسنا لقد تحقق الهدف، لكن بالنسبة لي الأمر ليس كذلك. نريد أن نكتب التاريخ ونحقق شيئا مختلفا".

وتلعب مصر في الجولة الثانية في دور المجموعات مع روسيا صاحبة الأرض قبل أن تختتم الدور الأول أمام السعودية.