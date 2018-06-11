صلاح يتحدث عن مشاركته في المونديال

أعرب لاعب ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر محمد صلاح عن حماسه للمشاركة في أولى مباريات الفريق المصري أمام أوروغواي في مونديال روسيا يوم الجمعة المقبل، في حين أشار طبيب الفريق إلى أن مشاركة صلاح "غير مؤكدة".

وقال صلاح في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الأحد ردا على سؤال حول إمكانية مشاركته في المباراة الأولى "أنا متحمس. أنا مستعد بشكل جيد... حالتي المعنوية جيدة جدا".

وغاب صلاح عن المران الأول للفراعنة الأحد بعد وصول بعثة الفريق العاصمة الشيشانية غروزني.

وعن تطلعاته في البطولة الحالية، قال صلاح: "لا أستطيع القول إلى أين سنصل، لكن طموح اللاعبين كبير وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة".

وأضاف: "وصلنا إلى هنا (المونديال) بعد 28 سنة، يجب أن نستمتع بالأجواء والبطولة ونقدم أمرا جيدا لم يحصل من قبل".

ورأى طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا أن مشاركة صلاح في المباراة ضد أوروغواي غير مؤكدة.

وقال: "لا يزال يشعر بالألم، إذ تعرض لالتواء في المفصل الأخرمي الترقوي. هذا النوع من الإصابات يتطلب فترة علاج لثلاثة أسابيع قبل العودة إلى الملاعب".

وأضاف أبو العلا في تصريحات للوكالة الفرنسية: "قدرة اللاعب على فتح يده بالكامل لجهة الكتف هي المؤشر الإيجابي لموعد عودته إلى المباريات".

وتابع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف جزءا من التمرين المفتوح الذي شاهده حوالي ثمانية آلاف متفرج حصلوا على بطاقات دخول مجانية.

وفي حين غاب صلاح عن التمرين، ودع قديروف الجماهير قبل أن يفاجئهم بعد نحو ثلث ساعة بالعودة رفقة صلاح الذي أشعل حماسة الحاضرين لدى رؤيته.

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في الشارع الشيشاني، وقد حضر إلى مدرجات الملعب بعض طلاب كلية الطب المصريين في غروزني حالمين بالتقاط صورة مع اللاعب.