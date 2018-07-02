ليفربول يحسم موقف محمد صلاح

حسم نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم الجدل حول مصير لاعبه المصري محمد صلاح، معلنا الاثنين تجديد تعاقده معه.

وجاء ذلك بعد أن نشر اللاعب الأحد تغريدة مثيرة للجدل، لم يفهم المقصود منها، فقد كتب صلاح: "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى، لكنه لم ينته. يجب أن يكون هناك تغيير".

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن صلاح وقع عقدا طويل الأجل معه، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان البعض قد فسر تغريدة صلاح بأنه يريد استقالة مسؤولي اتحاد الكرة بعد الهزائم التي مني بها فريق المنتخب المصري في بطولة كأس العالم بروسيا، وقال آخرون إنه كان يشير إلى شائعات حول رحيله عن ليفربول.