تقارير: هذه مطالب ليفربول للتخلي عن صلاح لريال مدريد

أشارت مواقع رياضية إلى احتمالية انتقال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقال موقع Eurosport نقلا عن مصادر إسبانية، أنه في حال تعاقد ليفربول مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير مهاجم نادي ليون الفرنسي، سيكون بإمكان ليفربول التخلي عن النجم المصري لصالح ريال مدريد.

وبحسب تقرير صحيفة Express البريطانية، فإن ليفربول يطلب 200 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم المصري لصالح ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة Daily Star البريطانية، إلى أن النادي الملكي يضع عينيه على كل من صلاح والبرازيلي نيمار بعدما صرف النظر عن مهاجم توتنهام البريطاني هاري كاين، لرفض ناديه التخلي عنه.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صلاح طالب النادي الملكي براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، أي ضعف راتبه الحالي في ليفربول.

لكن على الناحية الأخرى، لم يصرح صلاح حتى الأن بموافقته على مغادرة ليفربول، بل كان كل ما أشار إليه على العكس من ذلك وأنه راض عن وضعه في النادي الإنكليزي.

ومن المقرر أن يواجه صلاح النجم كرستيانو رونالدو في نهائي أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، في 26 آيار/مايو المقبل بالعاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن صلاح واجه رونالدو من قبل في مباراة ودية بين مصر والبرتغال أقيمت يوم 23 آذار/مايو بسويسرا، حين فازت البرتغال بنتيجة 2 مقابل 1.