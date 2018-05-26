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إصابة صلاح.. 'سقط فتألم ملايين المصريين'

صلاح بعد الخروج مصابا

صدمة في أوساط المشجعين المصريين بعد خروج محمد صلاح مصابا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، إثر تدخل عنيف من قائد الملكي سيرجيو راموس.

تشابك راموس مع صلاح جاء بعد حوالي 26 دقيقة من عمر المباراة، وأدى خروج الفرعون مبكرا بهذه الطريقة إلى امتعاض عدد كبير من المصريين ومشجعي ليفربول الذين رأوا أن راموس تعمد إصابته.

ومن بين هؤلاء لاعب الزمالك السابق أحمد حسام (ميدو) الذي كتب في حسابه على توتير: "من يفهم في كرة القدم يعلم أن راموس تعمد إصابة صلاح":

وكتب في تغريدة أخرى أن أي لاعب في هذا الموقف كان سيترك يد المنافس أثناء السقوط على الأرض لكن راموس أمسك بيد صلاح وقام بليها.

تم استبدال صلاح بآدم لالانا وخرج صلاح من الملعب وهو يذرف الدموع لتلقي الرعاية الطبية.

مشاعر الحزن تبدو على صلاح:

وكتب الصحافي في ديلي ميل ديفيد مودوك أن راموس أفسد الليلة على صلاح:

السفير البريطاني في مصر علق على الموضوع باللهجة المصرية:

تحدث هذا المغرد عن "الخبث المشروع":

وتقول هذه التغريدة: "لا تبكي يا هرم":

مقطع فيديو ساخر:

صلاح بعد الخروج من الملعب:

كتب هذا المغرد: يحكى أن رجلا سقط على كتفه فشعر ١٠٠ مليون بالألم":

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