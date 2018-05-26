إصابة صلاح.. 'سقط فتألم ملايين المصريين'

صدمة في أوساط المشجعين المصريين بعد خروج محمد صلاح مصابا في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، إثر تدخل عنيف من قائد الملكي سيرجيو راموس.

تشابك راموس مع صلاح جاء بعد حوالي 26 دقيقة من عمر المباراة، وأدى خروج الفرعون مبكرا بهذه الطريقة إلى امتعاض عدد كبير من المصريين ومشجعي ليفربول الذين رأوا أن راموس تعمد إصابته.

ومن بين هؤلاء لاعب الزمالك السابق أحمد حسام (ميدو) الذي كتب في حسابه على توتير: "من يفهم في كرة القدم يعلم أن راموس تعمد إصابة صلاح":

من يفهم في كرة القدم يعلم ان راموس تعمد إصابة صلاح!! — Mido (@midoahm) May 26, 2018

وكتب في تغريدة أخرى أن أي لاعب في هذا الموقف كان سيترك يد المنافس أثناء السقوط على الأرض لكن راموس أمسك بيد صلاح وقام بليها.

تم استبدال صلاح بآدم لالانا وخرج صلاح من الملعب وهو يذرف الدموع لتلقي الرعاية الطبية.

مشاعر الحزن تبدو على صلاح:

كلوب “اعلم أنني قد ابدو فاشلاً بهذا ولكن كان تدخل قاسي وكأنها رياضة مصارعة، كل اللاعبين مصدومين” pic.twitter.com/Z9FNSayLZK — PremierLeagueWorld™ (@EPLworld) May 26, 2018

وكتب الصحافي في ديلي ميل ديفيد مودوك أن راموس أفسد الليلة على صلاح:

Honestly, that was a disgrace from Sergio Ramos. He's ended @MoSalah's night, and possibly his World Cup with a cynical, horrible foul. Believe me, Ramos knew what he was doing there, dragging the arm down like that and holding. Red card all day. #UCLfinal — David Maddock (@MaddockMirror) May 26, 2018

السفير البريطاني في مصر علق على الموضوع باللهجة المصرية:

الكل في القهاوي زعلانين

كله منك يا راموس

ان شاء الله تقوم بالسلامة يا ابو مكة وتنور كاس العالم

كلنا وراك #كلنا_ليفربول #ليفربول_الريال #UCL_final pic.twitter.com/ydy5HShKut — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) May 26, 2018

تحدث هذا المغرد عن "الخبث المشروع":

راموس يستحضر عبقرية وخبرة سنوات طويلة لتغيير مسار بطولة بأكملها وليس مجرد عرقلة لاعب. بدون حتى كرت أصفر.

جزء من عظمة كرة القدم في الخبث المشروع.

#ليفربول_الريال pic.twitter.com/fCCIAToorO — مبارك الحمداني (@ma_writer) May 26, 2018

وتقول هذه التغريدة: "لا تبكي يا هرم":

لا تبكي يا هرم عجز العلماء عن تفسيره، كم قاسي هذا العالم يا ابني💔 #محمد_صلاح#ليفربول_الريال pic.twitter.com/Sv5ivtQ7zE — A ⲷⲽ (@a23_x6) May 26, 2018

مقطع فيديو ساخر:

راموس مابقى الا يسوي كذا ؟ وحكم الرايه يتفرج !؟ pic.twitter.com/K54cpZw5pc#ليفربول_الريال — ليدر © 🇸🇦 (@fa__81) May 26, 2018

صلاح بعد الخروج من الملعب:

#كلنا_ليفربول اول ظهور لصلاح بعد الاصابه .. والاصابه خلاص من عشر ايام لتلت اسابيع ربنا يقومك بالسلامه يابني ..♥️ pic.twitter.com/TqHMcTMPfQ — سـيمــبآ..🐾🖤 (@abdelsalm_m) May 26, 2018

كتب هذا المغرد: يحكى أن رجلا سقط على كتفه فشعر ١٠٠ مليون بالألم":