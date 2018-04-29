'إهانة كبيرة جدا'.. أزمة بين اتحاد الكرة المصري ومحمد صلاح

خرج النجم المصري محمد صلاح عن صمته في الأزمة المتفاعلة بينه وبين الاتحاد المحلي لكرة القدم على خلفية حقوق الاستخدام التسويقي لصورته، وهي الأزمة التي وصلت لحد التلميح بعدم مشاركة المهاجم في المونديال المقبل.

وحسب تصريحات معنيين بالملف والتقارير الصحافية المصرية في الأيام الماضية، تعود الأزمة إلى استخدام الاتحاد صورا للاعب ليفربول الإنكليزي في ملصقات دعائية وترويجية من دون موافقته.

وظهرت صورة المهاجم الشاب، 25 عاما، على طائرة خاصة بالمنتخب المصري بجوار شعار شركة اتصالات ترعى الاتحاد المحلي للعبة وهي منافسة لأخرى متعاقدة مع اللاعب.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، كتب صلاح الأحد "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا... كنت أتمنى أن يكون التعامل أرقى".

بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا... — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وهي من المرات النادرة التي يدلي فيها متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، بتعليق مماثل عبر تويتر، إذ غالبا ما يكتفي بنشر صور شخصية من التدريبات أو المباريات، أو تعليقات على تغريدات لزملاء في المنتخب المصري أو ناديه الإنكليزي.

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وكان وكيل اللاعب رامي عباس قد كشف في سلسلة تغريدات في الأيام الماضية عن وجود "مشكلة جدية جدا مع الاتحاد المصري لكرة القدم"، مضيفا "أي استخدام غير مصرح به لحقوق الصورة سيتم التعامل معه بشدة. كل الخيارات على الطاولة".

وتابع "لماذا ننقل الأمر إلى مواقع التواصل؟ لأن أحدا لا يرد علينا! لا أحد يرد علينا! الأمر متواصل منذ أشهر ولا أحد يرد على البريد الإلكتروني أو الرسائل. الأمر خارج عن سيطرتنا ونحن نتعرض للضرر".

وأوضح عباس أن تاريخ آخر تواصل مع الاتحاد المصري يعود إلى 20 نيسان/أبريل، مضيفا "لم يتم التواصل معنا للوصول إلى حل! لا شيء! صمت تام. ما هي الخطة؟ نرى المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والإعلانات التي لم نوافق عليها مطلقا".

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ"الحرة" إن وكيل اللاعب في أحدث خطاباته للاتحاد ألمح إلى إمكانية عدم مشاركة صلاح مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة بروسيا في حال عدم حل المشكلة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل للمونديال الذي ينطلق في حزيران/يونيو المقبل بعد غياب لـ28 عاما بعد تصفيات قارية أسهم فيها مهاجم ليفربول بشكل كبير.

ودفع تفاقم الأزمة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز إلى التعهد بالعمل على إيجاد حل سريع لها.

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وقال عبد العزيز الأحد في تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة. خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل".

ويشكل صلاح الذي انضم مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي، إحدى أبرز الظواهر الكروية في كرة القدم العالمية هذه السنة، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 31 هدفا من أصل 43 هدفا في مختلف المسابقات.

كما توج هذا الشهر بلقب لاعب العام في إنكلترا حسب تصويت رابطة اللاعبين المحترفين.