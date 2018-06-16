بالفيديو.. مشجعون يفاجئون صلاح في عيد ميلاده

فاجأ مشجعون شيشان وروس النجم المصري محمد صلاح بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 26، عند عودة المنتخب المصري إلى مقر إقامته في العاصمة الشيشانية غروزني من مباراته الأولى في المونديال.

ولم تمنع هزيمة المنتخب المصري محبي ومعجبي صلاح من إعداد كعكة تزن 100 كيلوغرام، داخلها مجسم ذهبي لكأس العالم مكتوب عليه أفضل لاعب، ومجسم للحذاء الذهبي الذي حصل عليه اللاعب لدوره في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على تويتر، فيديو الاحتفال، وقال: "أكد المشجعون الشيشان أن محمد صلاح، يستحق هذا اللقب بفضل أدائه المتميز في اللعب وارتفاع مستوى أخلاقه الرياضية".​

بمناسبة عيد ميلاد محمد صلاح أعد المشجعون في الشيشان مفاجأة للاعب المصري عبارة عن تورتة تزن اكثر من مائة كيلو جرام وبداخلها مجسم ذهبي لكاس العالم مكتوب عليه افضل لاعب حيث اكد مشجعو الشيشان ان محمد صلاح يستحق هذا اللقب بفضل أدائه المتميز في اللعب وارتفاع مستوى الأخلاق الرياضية pic.twitter.com/gJif4AnMrA — EFA.eg (@EFA) June 16, 2018

مفاجأة فندق ذا لوكال بجروزني لمحمد صلاح لحظة عودة بعثة المنتخب الوطني إليه قادمة من إيكاترينبرج .. تورتة كبيرة احتفالا بعيد ميلاده pic.twitter.com/Rx8hL5gjlO — EFA.eg (@EFA) June 16, 2018

ولم يشارك صلاح في مباراة الأوروغواي، لكن من المتوقع أن يتم الدفع به أساسيا في مواجهة روسيا الثلاثاء.