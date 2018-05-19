الصدر يستقبل سفراء دول الجوار باستثناء إيران

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مكتبه بمدينة النجف الجمعة سفراء دول مجاورة للعراق، من دون أن يكون من بينهم السفير الإيراني.

وضم اللقاء الجماعي سفراء السعودية والأردن والكويت وتركيا وسورية.

وذكر بيان لموقع الصدر أن الأخير أكد خلال اللقاء أن "مبدأ علاقاتنا مع دول الجوار يرتكز على قاعدة أساسية هي أن دول الجوار أصدقاء لا أعداء".

التفاصيل عن الاجتماع في تقرير قناة "الحرة عراق":

وكانت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية أظهرت فوز تحالف "سائرون" بزعامة الصدر بالمرتبة الأولى حاصدا 54 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.

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