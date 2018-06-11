الصدر: عراقكم في خطر

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين من مغبة مواصلة الخلافات والصراعات السياسية، وقال إنه "لن يكون طرفا" في حرب أهلية، وذلك بعد حريق اندلع في مخازن تحفظ فيها صناديق اقتراع للانتخابات الأخيرة في بغداد.

وذكر الصدر في رسالة أصدرها فجر الاثنين العراقيين أطلق عليها "العراق في خطر" بمآسي الفترة الماضية، متسائلا "أما آن الأوان لوقف الإرهاب والتفجيرات والاغتيالات والنفوذ الخارجي والفساد، ونزع السلاح وبدء مرحلة البناء والإعمار؟"

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وتضمنت رسالة الصدر الذي يتزعم أيضا تحالف (سائرون) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، رفضا غير مباشر لدعوات إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، إذ قال "أما آن الأوان لأن نقف صفا من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من (أجل) مقعد أو اثنين؟"

وقال "لن أبيع الوطن" من أجل المقاعد و "لن أبيع الشعب" من أجل السلطة.