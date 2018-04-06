الجاسوس الروسي 'يتحسن بسرعة'

أعلن المستشفى حيث يعالج الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال أن صحة الأخير "تتحسن بسرعة" بعد تعرضه للتسميم قبل أكثر من شهر في بريطانيا.

وقال الأطباء في مستشفى سالزبري الجمعة إن سكريبال "يتجاوب جيدا مع العلاج ووضعه الصحي يتحسن بسرعة ولم يعد في وضع حرج".

وأوضحت الطبيبة كريستين بلانشارد أن حالة ابنته يوليا سكريبال التي نقلت أيضا إلى المستشفى إثر تعرضها للتسميم مع والدها تتحسن "يوميا"، مضيفة أنها "تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي ستتمكن فيه من مغادرة المستشفى".

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وعثر على يوليا وسيرغي سكريبال فاقدي الوعي في الرابع من آذار/مارس على مقعد في سالزبري في جنوب غرب بريطانيا، حيث يقيم العميل المزدوج السابق منذ أن شملته عملية تبادل أسرى بين موسكو ولندن وواشنطن عام 2010.

وتثبتت السلطات البريطانية من أن السم هو مادة تصيب الأعصاب من تصميم سوفياتي تعرف باسم "نوفيتشوك". واتهمت لندن موسكو بالوقوف خلف عملية التسميم، فيما تنفي الأخيرة ذلك منددة بـ"استفزاز" و"حملة معادية لروسيا".

وأثارت القضية أزمة بين الغرب وروسيا مع تبادل طرد حوالي 300 دبلوماسي بصورة إجمالية.