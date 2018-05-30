اغتيال صحافي روسي معارض في كييف

قتل الصحافي والكاتب الروسي المعارض أركادي بابتشينكو بالرصاص في منزله في كييف مساء الثلاثاء، حسب ما أفادت به الشرطة الأوكرانية. ووجهت أوكرانيا أصابع الاتهام في عملية القتل هذه لروسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو إن "زوجة الصحافي كانت في الحمام حين سمعت طلقا ناريا وعندما خرجت رأت زوجها مضرجا بدمائه".

وأوضح أن بابتشينكو (41 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى.

وكتب الصحافي عثمان باشاييف على فيسبوك "أركادي بابتشينكو قتل بثلاث رصاصات في الظهر في سلم العمارة التي يقطن فيها حين كان عائدا من متجر".

وأضاف أن القتيل كان يقدم منذ عام برنامجا على قناة التلفزيون الأوكرانية الخاصة ايه تي ار. وكان بابتشينكو قد غادر روسيا بعد أن تلقى تهديدات وأقام أولا في براغ ثم في كييف.

واتهم رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير هرويسمان عملاء أجهزة الاستخبارات الروسية بقتل الصحافي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن "حزن شديد" الأربعاء لاتهام بلاده بالوقوف وراء مقتل بابتشينكو.

وقال في مؤتمر صحافي "لقد قتل بابتشينكو، لقد أردي في السلالم ورئيس الوزراء الأوكراني يؤكد أن الأجهزة الروسية الخاصة هي المسؤولة"، واصفا ذلك بأنه "أمر محزن جدا".