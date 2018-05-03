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تحطم مقاتلة روسية قبالة سواحل سورية

مقاتلة روسية في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية

تحطمت مقاتلة روسية من طراز SU-30 في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية الخميس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.

وأدى الحادث الذي وقع بعيد إقلاع الطائرة من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، إلى مقتل طياري المقاتلة.

وقالت الوزارة الروسية إن المقاتلة لم تتعرض لنيران معادية، مرجحة أن دخول طائر إلى أحد محركات الطائرة.

وكانت طائرة نقل عسكرية روسية قد تحطمت عند هبوطها في قاعدة حميميم في آذار/مارس، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ39.

ويتواجد نحو ثلاثة آلاف جندي روسي في سورية، غالبيتهم في حميميم في شمال غرب البلاد.

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