تفاصيل طرد دبلوماسيين روس من 22 دولة

الولايات المتحدة و22 دولة حول العالم أعلنوا تضامنهم مع بريطانيا على خلفية الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف عميلا روسيا سابقا وابنته في إنكلترا، عبر طرد دبلوماسيين روس من بلدانهم.

القرار الأميركي جاء بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وتضمن إغلاق القنصلية الروسية في سياتل، ومنح الدبلوماسيين الروس المطرودين سبعة أيام لمغادرة الأراضي الأميركية.

ومن بين هؤلاء الدبلوماسيين 12 يعملون لدى الأمم المتحدة تقول واشنطن إنهم يمارسون أنشطة خارج نطاق مهامهم الرسمية فيما يمثل انتهاكا لصلاحيات الإقامة في البلاد.

وهذه تفاصيل طرد الدبلوماسيين الروس من مختلف دول العالم:

أوكرانيا: 13 دبلوماسيا

أوكرانيا أعلنت أنها اتخذت هذا القرار "في إطار التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا الأطلسيين وبالتنسيق مع بلدان الاتحاد الأوروبي".

ألمانيا: أربعة دبلوماسيين

الخارجية الألمانية قالت إنها "طردت" الدبلوماسيين الأربعة على خلفية "استمرار روسيا في عدم التعاون مع التحقيقات" البريطانية حول الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في سالزبري جنوب غرب بريطانيا في الرابع من آذار/مارس.

فرنسا: أربعة دبلوماسيين

قررت فرنسا طرد الدبلوماسيين الروس الأربعة، على أن يغادروا أراضيها خلال أسبوع، وفق مصادر دبلوماسية فرنسية.

كندا: أربعة دبلوماسيين

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنه "تم تحديد الدبلوماسيين الروس الأربعة الذين تم طردهم ، وهم مسؤولون استخباراتيون أو أفراد استخدموا وضعهم الدبلوماسي لتقويض أمن كندا".

بولندا: أربعة دبلوماسيين

قررت بولندا طرد أربعة دبلوماسيين وكذلك استدعاء السفير الروسي في بولندا "تضامنا مع بريطانيا" حسب تصريحات وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش.

ليتوانيا: ثلاثة دبلوماسيين

قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس إن الدبلوماسيين الثلاثة أبعدوا "بسبب أنشطة لا تتلاءم" مع وضعهم الدبلوماسي.

التشيك: ثلاثة دبلوماسيين

قال أندريه بابيش رئيس وزراء التشيك إن بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس بعدما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبريطانيا.

الدنمارك: دبلوماسيين اثنين

قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس صامويلسون إن بلاده ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين على أن يغادروا البلاد خلال أسبوع مشيرا إلى أن ردود الفعل الروسية حول الاتهامات الموجهة لها "تناقض نفسها".

إيطاليا: دبلوماسيين اثنين

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن طرد الدبلوماسيين الاثنين، اللذين سيغادران البلاد خلال أسبوع، هو "علامة على التضامن مع بريطانيا".

هولندا: دبلوماسيين اثنين

قال مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن أمستردام قررت طرد دبلوماسيين يعملان "ضابطي استخبارات" بالسفارة الروسية في لاهاي على أن يغادرا البلاد خلال أسبوعين.

ألبانيا: دبلوماسيين اثنين

صرح رئيس الوزراء الألباني إدي راما في وقت سابق على إعلان طرد الدبلوماسيين إن بلاده ستطرد "الروس الذين يمسون الصالح الوطني".

إسبانيا: دبلوماسيين اثنين

أعلنت الحكومة الإسبانية طرد دبلوماسيين اثنين من السفارة الروسية مشيرة إلى أنها تعتبر الهجوم الروسي "تهديدا للقانون الدولي".

أستراليا: دبلوماسيين اثنين

رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول قال إن الدبلوماسيين الروسيين الاثنين الذين قررت بلاده طردهما "تم تحديدهما كضابطي استخبارات غير معلن عنهما".

النرويج: دبلوماسي واحد

قالت وزارة الخارجية النرويجية إن أوسلو قررت طرد دبلوماسي بالسفارة الروسية لديها مشيرة إلى أن الهجوم الروسي الذي وقع في بريطانيا "يجب أن يكون له تبعات".

فنلندا: دبلوماسي واحد

الخارجية الفنلندية قالت في بيان الاثنين إنها ستطرد دبلوماسي روسي وسينفذ القرار "بالتزامن مع تحركات باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

المجر: دبلوماسي واحد

أشار بيان وزارة الخارجية المجرية حول طرد دبلوماسي روسي من البلاد إلى أنه يأتي بالتزامن مع قرارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كمان أن هذا الدبلوماسي "انخرط في أنشطة تجسس".

رومانيا: دبلوماسي واحد

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية طرد دبلوماسي روسي "تضامنا مع بريطانيا وبما يتوافق مع اتفاقية فيينا" التي تنسق العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

السويد: دبلوماسي واحد

أعلنت السويد طرد دبلوماسي روسي، وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إن الهجوم الروسي هو "تحد للقواعد الدولية".

لاتفيا: دبلوماسي واحد

أفادت لاتفيا بأنها تعتزم طرد دبلوماسي روسي، وهو السكرتير الثاني في سفارة روسيا، كما أعلنت متحدثة باسم الخارجية استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجوم على العميل الروسي البريطاني.

إستونيا: دبلوماسي واحد

قررت إستونيا أن تبعد الملحق العسكري بسفارة روسيا لديها.

مقدونيا: دبلوماسي واحد

قالت وزارة الخارجية المقدونية إن سكوبيه قررت طرد دبلوماسي روسي "بعد التشاور مع شركائنا وحلفائنا: الاتحاد الأوروبي و(حلف) الناتو".