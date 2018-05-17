مونديال روسيا.. هذه تشكيلات المنتخبات العربية

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا في 14 حزيران/يونيو القادم، أعلنت المنتخبات المشاركة تشكيلاتها الأولية.
وفي هذا السياق، نشر موقع Bleacher Report الرياضي تقريرا جمع فيه تشكيلات الفرق المشاركة، من ضمنها المنتخبات العربية.
مصر
التشكيل: 4-2-3-1
حارس المرمى: عصام الحضري
الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه.
الهجوم: كوكا
المغرب
التشكيل: 4-2-3-1
حارس المرمى: منير محمدي
الدفاع: نبيل ضرار، مهدي بن عطية، رومان سايس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، حكيم زياش، نورالدين امرابط، يونس بلهندة.
الهجوم: خالد بوطيب.
السعودية
التشكيل: 4-2-3-1
حارس المرمى: عبدالله المعيوف
الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفراج، سالم الدوسري، نواف العابد، يحيى الشهري.
الهجوم: محمد السهلاوي.
تونس
التشكيل: 4-3-3
حارس المرمى: أيمن المثلوثي
الدفاع: حمدي نجغز، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، علي معلول.
خط الوسط: إلياس السخيري، محمد أمين بن عمر، فرجاني ساسي.
الهجوم: أنيس بدري، نعيم سليتي، وهبي خزري.