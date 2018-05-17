مونديال روسيا.. هذه تشكيلات المنتخبات العربية

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا في 14 حزيران/يونيو القادم، أعلنت المنتخبات المشاركة تشكيلاتها الأولية. وفي هذا السياق، نشر موقع Bleacher Report الرياضي تقريرا جمع فيه تشكيلات الفرق المشاركة، من ضمنها المنتخبات العربية. مصر

​التشكيل: 4-2-3-1 حارس المرمى: عصام الحضري الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه. الهجوم: كوكا المغرب ​

​ التشكيل: 4-2-3-1 حارس المرمى: منير محمدي الدفاع: نبيل ضرار، مهدي بن عطية، رومان سايس، أشرف حكيمي. خط الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، حكيم زياش، نورالدين امرابط، يونس بلهندة. الهجوم: خالد بوطيب. السعودية

التشكيل: 4-2-3-1 حارس المرمى: عبدالله المعيوف الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، ياسر الشهراني. خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفراج، سالم الدوسري، نواف العابد، يحيى الشهري. الهجوم: محمد السهلاوي. تونس