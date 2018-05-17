Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

مونديال روسيا.. هذه تشكيلات المنتخبات العربية

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم بروسيا في 14 حزيران/يونيو القادم، أعلنت المنتخبات المشاركة تشكيلاتها الأولية.

وفي هذا السياق، نشر موقع Bleacher Report الرياضي تقريرا جمع فيه تشكيلات الفرق المشاركة، من ضمنها المنتخبات العربية.

مصر

المنتخب المصري
المنتخب المصري

​التشكيل: 4-2-3-1

حارس المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه.

الهجوم: كوكا

المغرب

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

التشكيل: 4-2-3-1

حارس المرمى: منير محمدي

الدفاع: نبيل ضرار، مهدي بن عطية، رومان سايس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، حكيم زياش، نورالدين امرابط، يونس بلهندة.

الهجوم: خالد بوطيب.

السعودية

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

التشكيل: 4-2-3-1

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفراج، سالم الدوسري، نواف العابد، يحيى الشهري.

الهجوم: محمد السهلاوي.

تونس

المنتخب التونسي
المنتخب التونسي

التشكيل: 4-3-3

حارس المرمى: أيمن المثلوثي

الدفاع: حمدي نجغز، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخيري، محمد أمين بن عمر، فرجاني ساسي.

الهجوم: أنيس بدري، نعيم سليتي، وهبي خزري.

Back to top
XS
SM
MD
LG