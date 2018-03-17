موسكو تطرد دبلوماسيين بريطانيين

أعلنت موسكو السبت عزمها طرد دبلوماسيين بريطانيين خلال أسبوع ووقف أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا، ردا على الإجراءات التي اتخذتها لندن ضدها إثر تسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في المملكة المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية يأن "23 من أعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو أعلنوا أشخاصا غير مرغوب فيهم وسيتم طردهم خلال الأسبوع"، وذلك بعدما استدعت السفير البريطاني لوري بريستو لإبلاغه بالقرار.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء ردا على "الأعمال الاستفزازية" التي قامت بها لندن و"اتهاماتها التي لا أساس لها بشأن حادث الرابع من آذار/مارس في سالزبري"، في إشارة إلى تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا باستخدام غاز أعصاب.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "توقعنا ردا من هذا النوع، وسيجتمع مجلس الأمن القومي مطلع الأسبوع المقبل للتفكير في الخطوات المقبلة".

وتتهم بريطانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم على سكريبال الذي لا يزال وابنته في المستشفى في حالة "حرجة"، في حين زال الخطر منذ الجمعة عن الشرطي الذي تسمم أيضا حين أغاثهما، وفق السلطات البريطانية.