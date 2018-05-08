تحطم مروحية روسية شرق سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مروحية عسكرية تابعة لها ومقتل طاقمها شرق سورية، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "تاس" إن "المروحية التي كانت من طراز كا-52 تحطمت خلال رحلة روتينية"، مضيفا أن الحادث "قد يكون نتج عن عطل فني".

وأدى الحادث أدى إلى مقتل طيارين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتيهما، حسب الوكالة.

وشهد الأسبوع الماضي حادثا مماثلا عندما تحطمت مقاتلة روسية في البحر المتوسط في الثالث من الشهر الجاري، بعد اقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في غرب سورية، ما أدى الى مقتل طياريها.

وفي آذار/مارس الماضي أدى تحطم طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم إلى مقتل 39 شخصا كانوا على متنها.