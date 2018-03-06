منوشن: ترامب يدعم العقوبات على روسيا

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب "يدعم كليا" عقوبات ستعلن "خلال الأسابيع المقبلة" ضد روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وأوضح منوشن في كلمة ألقاها أمام الكونغرس أن "الرئيس كشف خلال اتصالات أخيرة أنه يدعم مبادراتنا" حيال العقوبات.

وكان الكونغرس قد أقر سلسلة من العقوبات على روسيا في تموز/يوليو الماضي، وكان على إدارة ترامب تطبيقها قبل نهاية كانون الثاني/يناير إلا أنها لم تفعل.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات نحو مئة مسؤول روسي.

وأعلن الادعاء الفدرالي الأميركي الشهر الماضي توجيه هيئة محلفين كبرى اتهامات لـ13 شخصا وثلاثة كيانات من روسيا بالتخطيط بشكل مدروس للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.