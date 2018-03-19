روسيا.. بوتين رئيسا للمرة الرابعة

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بـ76.67 في المئة من الأصوات في الاقتراع الذي جرى الأحد، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وبهذا الفوز الذي كان متوقعا، سجل بوتين (65 عاما) نتيجة أفضل من تلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي جرت في 2012، وكذلك أفضل من تقديرات استطلاعات الرأي في الأسابيع الاخيرة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي تفيد منظمات محلية بأن عمليات تزوير شابتها، 67 في المئة.

ونددت المعارضة الروسية ومنظمات غير حكومية بآلاف التجاوزات في الانتخابات الرئاسية الأحد، وخصوصا نقل ناخبين في حافلات من جانب الشرطة وتهديد مراقبين وحشو صناديق بهدف رفع نسبة المشاركة في اقتراع.

وأمضى بوتين 18 عاما في السلطة، وسيبقى بهذه النتيجة رئيسا لولاية رابعة لروسيا.

وتواجه روسيا عزلة دولية متزايدة بسبب تدخلها في أوكرانيا وسورية، كما تخضع لسلسلة عقوبات أميركية بسبب قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.