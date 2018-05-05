اعتقال المعارض الروسي نافالني وسط تظاهرات مناهضة لبوتين

اعتقلت السلطات الروسية السبت المعارض أليكسي نافالني خلال تظاهرة وسط موسكو وذلك قبل يومين على تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الرابعة.

وألقت قوات الأمن الروسية القبض على عشرات من أنصار نافالني في وقت سابق السبت خلال تظاهرات في مختلف أرجاء روسيا، حسب ما ذكر فريق نافالني.

وكان نافالني قد دعا معارضي بوتين إلى النزول إلى الشوارع السبت قبل بدء الولاية الرابعة للرئيس الروسي، للتعبير عن معارضتهم لما وصفه نافالني بـ"الحكم القيصري".

وأوقفت السلطات 300 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد، وفق مراقبين مستقلين.

ومنعت السلطات الروسية نافالني من خوض الانتخابات الرئاسية ضد بوتين في آذار/مارس.

وانطلقت تظاهرات في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا حيث اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين، حسب ما قال فريق نافالني.

وفي مدينة كراسنويارسك السيبيرية تم توقيف 15 شخصا بينهم صحافي، بحسب مجموعة المراقبة المستقلة "أو في دي - إنفو".

جانب من التظاهرات في مدينة كراسنويارسك:​

Ловите видос с бунда в Красноярске pic.twitter.com/7f1vzNsdrC — #MDK (@mudakoff) May 5, 2018

وفي مدينة شيليابينسك، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص قبل انطلاق مظاهرة، حسب ما قال ناشطون على فيسبوك.

وتم توقيف 10 متظاهرين على الأقل في مدينة بارنول، بحسب فريق نافالني.