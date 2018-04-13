تحطم مروحية عسكرية روسية

قتل طيارا هيليكوبتر عسكرية روسية إثر تحطم مروحيتهما في بحر البلطيق بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي، وفق ما أفاد به الجيش الجمعة.

وذكر بيان صادر عن عن الأسطول الروسي في بحر البلطيق نقلته وكالة أنباء إنترفاكس أن الحادث وقع في الساعة 23:30 مساء الخميس (20:30 ت.غ) خلال طلعة تدريبية ليلية.

وأوضح البيان أن طاقم المروحية وهي من طراز "كا-29"، كان يضم طيارين مشيرا إلى أنهما قتلا في الحادث.

ويأتي الحادث بعد تحطم مروحية من طراز "مي- 8" في أقصى الشرق الروسي الأربعاء في حادث تسبب في قتل ستة أشخاص.

المصدر: وكالات