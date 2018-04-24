إسرائيل: إذا استخدمت صواريخ إس-300 ضدنا فسندمرها

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء بقصف وتدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع المتطورة من نوع إس-300، التي تزمع روسيا تزويد الجيش السوري بها، في حال استخدمت ضد الطيران الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تصريحات صحافية: "من المهم لنا ألا تستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمها الروس إلى سورية ضدنا، وإذا اطلقوا النيران على طائراتنا فسندمرهم".

وأضاف أن بلاده "لن تسمح لإيران بأن تستخدم أنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل".

وفي الجانب الروسي، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مصادر روسية حذرت إسرائيل من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" في حال تم استهداف هذه البطاريات.

ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية القول: "إذا هاجمت إسرائيل منظومات الدفاع إس-300 فستكون النتائج كارثية على جميع الأطراف". وذكرت الصحيفة أن روسيا ستسلم بطاريات الصواريخ إلى القوات السورية "مجانا وقريبا جدا".

وأكدت أن الصواريخ من نوع إس-300 موجودة حاليا في قاعدة طرطوس، في حين أن صواريخ إس-400 الأكثر تطورا موجودة في قاعدة حميميم.

وقد وقعت روسيا والنظام السوري اتفاقية عام 2010 لتسليم صواريخ إس-300 إلى الجيش السوري.

وكان قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل قد وصل إلى إسرائيل لبحث إمكانية انسحاب الجيش الأميركي من سورية، واحتمال تراجع واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني وانعكاسات ذلك على إسرائيل.

ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن الاتفاق النووي سيتيح لطهران في نهاية المطاف امتلاك أسلحة نووية، ودعا إلى تعديله بصورة جذرية أو إلغائه كليا.