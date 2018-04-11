استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

تستأنف مصر وروسيا الأربعاء الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وستقلع الرحلة "أس يو 4000" لشركة أيروفلوت في الساعة 17:50 ت.غ الأربعاء من مطار موسكو شيريميتييفو، لتكون خطوة أولى قبل استئناف الرحلات إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين الخميس، على أن تسير الشركتان معا خمس رحلات ذهاب وإياب في الأسبوع بين القاهرة وموسكو.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر إثر الاعتداء الذي استهدف في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 طائرة إيرباص تابعة لشركة روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها معظمهم سياح روس. وتبنى داعش الاعتداء.

وانخفض عدد السياح الأجانب في مصر من 14.7 مليونا في 2010 إلى 5.4 مليون في 2016 على خلفية تعليق الرحلات والاضطرابات التي أعقبت الثورة التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي .

وتحسن هذا العدد في 2017 فبلغ 8.3 ملايين زائر، وفق الأرقام الرسمية.