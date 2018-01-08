روسيا تقر بتعرض مواقعها في سورية لهجمات بطائرات مسيرة

أقرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين بتعرض قاعدتيها في اللاذقية وطرطوس بسورية إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة السبت الماضي.

وقالت الوزارة إن جماعات مسلحة نفذت الهجمات، مشيرة إلى أنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا أو أضرار.

وأوضحت إن 13 طائرة مسيرة مزودة بأسلحة نفذت الهجمات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بتعرض مطار وقاعدة حميميم الجوية لهجوم بطائرات مسيرة، وأوضح أن تلك الطائرات تابعة لفصيل إسلامي ينشط في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

واستهدف المطار، حسب المرصد، بعدة قنابل، قبل أن تسقط القوات العاملة في المطار الطائرات.