Accessibility links

logo-print
بحث
أهم الأخبار

روسيا تقر بتعرض مواقعها في سورية لهجمات بطائرات مسيرة

فني روسي يجهز مقاتلة في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية

أقرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين بتعرض قاعدتيها في اللاذقية وطرطوس بسورية إلى هجمات نفذتها طائرات مسيرة السبت الماضي.

وقالت الوزارة إن جماعات مسلحة نفذت الهجمات، مشيرة إلى أنها لم تؤد إلى سقوط ضحايا أو أضرار.

وأوضحت إن 13 طائرة مسيرة مزودة بأسلحة نفذت الهجمات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بتعرض مطار وقاعدة حميميم الجوية لهجوم بطائرات مسيرة، وأوضح أن تلك الطائرات تابعة لفصيل إسلامي ينشط في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

واستهدف المطار، حسب المرصد، بعدة قنابل، قبل أن تسقط القوات العاملة في المطار الطائرات.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG