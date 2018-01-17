ريال مدريد.. تقارير تتحدث عن قرب رحيل رونالدو

تحدثت صحف إسبانية عن احتمال رحيل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ناديه ريال مدريد اعتبارا من الصيف المقبل.

وقالت صحيفة إل موندو إن رونالدو، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 2021، طلب على الأرجح من مستشاريه إعداد عقد جديد مع الفريق يرتفع فيه أجره السنوي إلى نفس مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة ويتجاوز ما يتقاضاه البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرتغالي يحصل على أجر سنوي صاف يصل إلى 21 مليون يورو مقابل 40 لميسي، في حين يتقاضى نيمار على 30 مليونا.

وتابعت أن هذا الموضوع أصبح الشغل الشاغل للاعب البرتغالي، وأنه إذا لم يغير ريال مدريد شروط عقده "فهو مستعد لترك النادي".

واعتبرت صحيفة آس أن هذه الأمور غير الرياضية تؤثر على أداء النجم البرتغالي الذي لم يسجل سوى أربعة أهداف في 19 مباراة في الدوري مقابل 17 هدفا لمنافسه ميسي.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن جورجي منديش، وكيل أعمال رونالدو، حصل من ريال مدريد على الضوء الأخضر للتفاوض حول رحيله إلى ناد آخر.