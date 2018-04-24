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رياضة

فوز عريض لليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المهاجمان المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو

حقق ليفربول الإنكليزي الثلاثاء فوزا عريضا على ضيفه الإيطالي روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المصري محمد صلاح لليفربول بهدفين في الدقيقتين الـ 36 والـ 45 قبل أن يضيف السنغالي ساديو مانيه هدفا في الدقيقة 56 ويسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدفين الرابع والخامس لفريقه في الدقيقتين 62 و69.

وسجل المهاجم البوسني إيدن جيكو هدفا أولا لروما في الدقيقة 81 قبل أن يضيف الأرجنتيني دييغو بيروتي الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وسيحل الفريق الإنكليزي ضيفا على روما في لقاء الإياب في الثاني من أيار/مايو على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية.

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