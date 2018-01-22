بنغلادش ترجئ عمليات إعادة الروهينغا إلى بلادهم

قالت بنغلادش الإثنين إن عملية إعادة مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بورما أرجأت إلى وقت أخر، بعد أن كان مقررا لها أن تبدأ الثلاثاء.

ولم يعط مفوض حكومة بنغلادش لإغاثة وإعادة اللاجئين الروهينغا عبد الكلام آزاد موعدا جديدا لخطط إعادة نحو 750 ألف لاجئ، فروا بسبب الاضطرابات والحملة العسكرية في ولاية راخين غربي بورما.

وقال إن هناك حاجة للقيام بـ"عملية صارمة" قبل البدء بإعادتهم، بما في ذلك بناء مراكز عبور ووضع قائمة بأسماء العائدين المحتملين لتتحقق بورما منها.

وقال وزير خارجية بنغلادش عبد الحسين محمود علي، إن العملية التي تهدف الى اعادة نحو 750 الف لاجئ، ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

وشدد علي على إن عملية الإعادة ستكون طوعية، وهو ماتريده الأمم المتحدة والمجموعات الحقوقية.

​واحتج اللاجئون الروهينغا في وقت سابق على إمكانية إعادتهم، وتحدث كثيرون منهم عن فظائع ارتكبت بحق الأقلية تتضمن عمليات قتل واغتصاب وإحراق لمنازلهم.