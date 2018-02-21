السجن خمسة أعوام إضافية لنبيل رجب

قضت محكمة بحرينية الأربعاء بالسجن خمس سنوات إضافية على الناشط البحريني نبيل رجب إثر إدانته في قضية تغريدات معارضة للحرب في اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي بحريني وناشطون حقوقيون.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة أدانت رجب بـ"نشر أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن منذ آذار/مارس 2015 والبحرين عضو فيه.

وبحسب بيان الادعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات عبر حسابه الخاص على تويتر "تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

وفي تغريدة قال آدم نبيل رجب نجل الناشط الحقوقي، إن أول تفاعل من والده ساعة النطق بالحكم كان الصمود والابتسام.

الحكم على والدي نبيل رجب بالسجن ٥ سنوات، واول ردة فعل له بعد صدور الحكم، هو الضحك ورفع علامة الصمود في المحكمة #FreeNabeel #Bahrain — Adam Nabeel Rajab (@Adamnabeel) February 21, 2018

ودشن نشطاء حملة تضامن على تويتر تحت هاشتاقfreenabil تندد بالحكم الصادر ضد رجب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وكتب غسان محمد "حرية التعبير ليست جريمة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت قد أعرب الثلاثاء عن قلق بلادها البالغ إزاء القضية التي يحاكم فيها رجب وذكرت أن واشنطن "تواصل محادثاتها مع سلطات البحرين للتعبير عن هذه المخاوف".

ومنذ تموز/يوليو الماضي يقضي رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكما بالسجن عامين على خلفية نشره "شائعات ومعلومات كاذبة" في مقابلات تلفزيونية انتقدت الحكومة البحرينية.

المصدر: وكالات