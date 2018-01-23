الأمير بهلوي: هكذا ينجح التغيير في إيران

في لقاء خاص مع قناة "الحرة"، دعا الأمير رضا بهلوي الثاني، نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي وولي عهده، إلى اتخاذ إجراءات عقابية مدروسة ضد النظام الإيراني وتسهيل نضال الإيرانيين من أجل التغيير.

ولفت بهلوي إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات لتجميد الأرصدة التي تملكها شخصيات النظام مثل الخامنئي وباقي عصابته".

وأضاف بهلوي في الحوار الذي أجراه مراسل "الحرة" خليل بن طويلة، أن نظام العقوبات الدولية يجب ألا يكون سببا في معاناة إضافية للمواطنين في إيران، مشيرا إلى عجز الإيرانيين في الخارج عن إرسال مساعدات لذويهم داخل البلد بسبب العقوبات.

وأشار بهلوي إلى تأثر الاحتجاجات الأخيرة بالعقوبات، وقال إن المعلومات الأخيرة "تتحدث عن تضييق النظام على استعمال الانترنت. وعندما نتحدث عن الولايات المتحدة وبالتحديد، موضوع العقوبات، لنا أن نتصور أن شركة مثل غوغل بكل أهميتها وقدرتها على توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تمتنع عن فعل ذلك التزاما بقرار العقوبات الأميركية المفروضة على إيران".

استقطاب المعتدلين من العسكر

وشدد بهولي على أن التغيير يجب أن يكون منهجيا وأن يتم من الداخل عبر استقطاب المعتدلين من العسكر "المفتاح الرئيسي هنا هو دور القوات العسكرية وشبه العسكرية ...أي سيناريو للتغيير من دون خسائر كبيرة يتوجب أن ينضم إليه العسكر وشبه العسكر" مقابل منحهم ضمانات بأن يعيشوا بسلام في ظل الوضع الجديد.

وقال إن شباب إيران اليوم "يرغبون ببداية مسيرة الحرية بدعم من المجتمع المدني والمثقفين لشرح فكرة العلمانية للناس البسطاء في أوساط الشعب على أنها لا تمس بالإيمان والدين في شيء". وعما يميز الجيل الحالي عن الأجيال السابقة قال بهلوي إنها "تلك الرغبة الكبيرة لمعرفة ما جرى عبر تاريخ إيران وليس فقط الاكتفاء بالطرح الذي تقدمه السلطة المستمرة بالكذب".

ودعا بهلوي القوى الديمقراطية الإيرانية "للإسراع بتقديم سيناريو التغيير والوحدة للمرور بالبلد إلى الديمقراطية" وشدد على أن "الناس في الشارع الآن بحاجة الى توجيه".

ولإنجاح مسيرة التغيير، دعا بهلوي إلى استمرار النضال "حتى إسقاط النظام وتأسيس مرحلة انتقالية وتأسيس حكومة انتقالية دورها إدارة البلد والتحضير لانتخابات مختلفة يتحدد بعدها شكل البلد والدستور".

وعن دوره كوريث لسلطة الشاه، الذي أطاح به الإسلاميون، قال بهلوي إن دوره الطبيعي "وما هو منتظر مني أن أكون عامل توحيد وهذه كانت سياستي دائما في المنفى لأنني لا أملك أي طموح شخصي".

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