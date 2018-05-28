مصر.. نيابة أمن الدولة تحبس باحثا بجامعة أميركية

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس الباحث المصري بجامعة واشنطن الأميركي وليد الشوبكي 15 يوما بعد التحقيق معه دون حضور محام، حسبما قال محام الاثنين.

وقال الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير إن النيابة أصدرت قرارها بحبس الشوبكي بعد التحقيق معه الأحد في قضية تحمل رقم 441 لسنة 2018.

وهذه هي القضية نفسها التي تحقق فيها السلطات المصرية مع عدد من الناشطين والصحافيين من أبرزهم وائل عباس المتهم بدعم جماعة محظورة وبث شائعات كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان الشوبكي، حسبما قال مدونون، يزور مصر لإجراء بحث ميداني حول دور القضاء في التغيرات السياسية في مصر في السنوات الأخيرة قبل أن يلقى القبض عليه الأسبوع الماضي.