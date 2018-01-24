السلطات العراقية تعتقل مروجين لـ'الزئبق الأحمر'

قالت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء إنها ألقت القبض على شخصين يمتلكان مادة "الزئبق الأحمر".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن القول إن "مفارز الجريمة المنظمة ضمن وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط مادة الزئبق الأحمر بحوزة متهمين اثنين ضمن جانب الرصافة ببغداد".

وأوضح معن أن "الشخصين ضبطا بالجرم المشهود".

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية أنها القت القبض على شخص يمتلك مادة "الزئبق الفضي"، في محافظة نينوى، في عملية ساعد فيها جهاز المخابرات العراقي.

والزئبق مادة عالية السمية، ومحظورة التداول بين العامة، ولها استخدامات صناعية وطبية.

ويعتقد على نطاق واسع أن الزئبق الأحمر هو مادة "خرافية" روج لها بكثافة خلال الحرب الباردة، وقبلها لمنع وتعقب المتاجرين بالأسلحة والمكونات المستخدمة في الأسلحة النووية.

ويوجد مركب للزئبق مع مادة اليود شديد السمية ويميل إلى اللون الأحمر، لكنه غير نادر ولا يستخدم في المتفجرات أو أسلحة الدمار الشامل، كما أن بالإمكان تحضيره مختبريا بسهولة.