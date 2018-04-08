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رياضة

تعادل قطبي مدريد يصب في صالح برشلونة

كريستيانو رونالدو

لم يكن هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو كافيا لفوز فريقه ريال مدريد على جاره أتليتكو مدريد في "دربي" العاصمة، فخرجا متعادلين 1-1 على استاد "سانتياغو برنابيو" الأحد في المرحلة الـ31 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان برشلونة المستفيد الأكبر من تعادل قطبي مدريد فابتعد بالتالي بالصدارة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو أقرب منافسيه.

ويملك برشلونة الفائز على ليغانيس 3-1 السبت بفضل ثلاثية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 79 نقطة مقابل 68 لأتلتيكو الوصيف.

من جهته، رفع ريال مدريد وحامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة، لكنه خسر المركز الثالث لصالح فالنسيا الذي تغلب على ضيفه إسبانيول بهدف لرودريغو مورينو في الدقيقة السابعة ليرفع رصيده إلى 65 نقطة ويترك مركزه الرابع للنادي الملكي.

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