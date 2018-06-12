ريال مدريد يعين خليفة لزيدان

قال نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الثلاثاء إن جولن لوبتيغي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا، المشارك في مونديال روسيا، سيتولي تدريبه لمدة ثلاث سنوات خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترك زيدان المنصب قبل أسبوعين بعدما قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ويشكل تعيين لوبتيغي مفاجأة بعد ما وقع الشهر الماضي عقدا جديدا مع منتخب إسبانيا يبقيه لعام 2020​.

وقضى لوبتيغي ثلاثة مواسم كلاعب مع ريال مدريد. وسيبدأ مهامه بعد انتهاء كأس العالم في روسيا.​

وتولى المدرب البالغ من العمر 51 عاما مسؤولية منتخب إسبانيا في 2016 عقب استقالة فيسنتي ديل بوسكي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.

وقضى لوبتيغي الحارس السابق موسما في تدريب الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) في 2008-2009 قبل أن يتولى تدريب منتخب إسبانيا تحت 19 عاما في 2010.

واستمتع بالنجاح مع منتخبات الشباب إذ فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2012 قبل أن يكرر الإنجاز مع فريق تحت 21 عاما بعد 12 شهرا.

لكن مسيرة لوبتيغي على مستوى الأندية كانت أقل نجاحا، فقد أقيل بعد فترة قصيرة في رايو فايكانو في دوري الدرجة الثانية الإسباني في 2003 ورحل عن نادي بورتو البرتغالي بعد الإخفاق في الفوز بأي لقب في الفترة من 2014 إلى 2016.