هل يرحل رونالدو عن ريال مدريد؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشكوك حول مستقبله في صفوف ريال مدريد بعد تصريحات مثيرة أطلقها بعد تتويج فريقه بطلا لدوري أبطال أوروبا السبت.

وفاجأ رونالدو الجميع بقوله بعد المباراة إن "اللعب في صفوف ريال مدريد كان أمرا جيدا، لكنني سأتحدث في الأيام القليلة لأعطي جوابا لأنصار النادي".

ولم يتمكن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من الرد بوضوح على سؤال حول توقيت تعليقات رونالدو وقال إنه لم يتحدث إلى لاعبه قبل المباراة بخصوص مستقبله.

وأضاف زيدان ”كريستيانو يجب أن يستمر في كافة الأحوال، سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

وطلب قائد ريال مدريد سيرجيو راموس أيضا من زميله البقاء لكنه في الوقت ذاته أكد أنه ينبغي على اللاعب البرتغالي توضيح ما يريده.

وقال راموس "أنا متأكد أن كريستيانو سيتحدث في نهاية الموسم، إذا كان هناك أي شيء وراء ما قاله فيجب عليه توضيح الأمور".

وكان رونالدو أثار جدلا العام الماضي بعد أيام قليلة من فوز فريقه ريال مدريد على يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال، إذ تحدثت تقارير صحافية عن أن اللاعب غير سعيد بسبب طريقة معاملته في النادي الإسباني ويرغب في توقيع عقد جديد.