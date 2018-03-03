توم كروز يحصد جائزة الأداء الأسوأ

قبل ساعات من حفل تقديم جوائز الأوسكار الذي ينتظره عشاق السينما، أعلنت نتائج جوائز راتزي لأسوأ الأفلام والعاملين فيها.



وقد تفوق فيلم الرسوم المتحركة (إيموجي موفي) على جميع الأفلام المرشحة لجائزة التوتة الذهبية السنوية المعروفة أيضا بجوائز راتزي في فئة أسوأ فيلم، بينما حصل توم كروز وميل جيبسون على جائزة أسوأ أداء لعام 2017.

وحصل فيلم (إيموجي موفي) الذي يدور حول أيقونات تعبيرية متكلمة على أربع جوائز راتزي منها أسوأ فيلم وإخراج وسيناريو.

وجوائز راتزي التي تمنح سنويا منذ عام 1980 هي النسخة الهزلية من جوائز الأوسكار وجائزتها توتة مطلية باللون الذهبي قيمتها تقل عن خمسة دولارات.

وفاز توم كروز بجائزة أسوأ ممثل في دور رئيسي عن فيلم (ذا مامي).

وحصل ميل جيبسون على جائزة أسوأ ممثل في دور مساعد عن دوره في فيلم (داديز هوم2).

وقال منظمون إن جوائز راتزي تمنح بناء على اختيار أكثر من ألف عضو في لجنة تصويت من أكثر من 26 دولة.