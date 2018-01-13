قطر تتهم مجددا الإمارات بـ'اختراق مجالها الجوي'

جددت قطر، السبت، توجيه اتهامات إلى الإمارات باختراق مجالها الجوي، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وقالت الدوحة إن "طائرة عسكرية إماراتية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر" في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وكانت قطر ذكرت الجمعة أنها أبلغت الأمم المتحدة بأن "طائرة حربية مقاتلة إماراتية قادمة من المجال الجوي" للإمارات قامت "باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن "دولة قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي" للإمارات و"متجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر" في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وأضافت أن الطائرة قامت "بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة".

واتهمت الإمارات بـ"المضي في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

ونفت الإمارات، الجمعة، انتهاك المجال الجوي القطري وقالت إنها سترد على الاتهامات بشكل رسمي وبالأدلة.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه الرسمي على تويتر الاتهامات القطرية للإمارات بأنها "تصعيدية وغير مبررة".