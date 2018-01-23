الإمارات تغير مسار طائراتها لتجنب التصعيد مع قطر

قال مسؤول عسكري إماراتي الثلاثاء إن سلاح الجو تلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر، "حفاظا على الأمن الإقليمي".

وقال العميد الركن الطيار هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي مشترك لسلاح الجو الإماراتي وهيئة الطيران المدني إن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن يتم اعتراضها من قبل طائرات حربية قطرية.

وكانت الإمارات قد قالت الأسبوع الماضي إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين، لكن قطر نفت ذلك.

وذكرت قطر في حينه أن الاتهام الإماراتي جاء بعد قيام الطيران الحربي بانتهاك المجال الجوي القطري، الأمر الذي تنفيه الإمارات.

وقال المسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أحمد الجلاف إن قرار تغيير مسارات الطائرات يعد خيارا بديلا خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطر عقوبات دبلوماسية وتجارية وقيودا على السفر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

المصدر: وكالات