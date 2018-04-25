قطر: أزمة سورية مسؤولية جماعية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن آزمة سورية هي مسؤولية جماعية تحتاج إلى تضافر دولي لحلها، وأعلن في تغريدة خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية ان "الأزمة السورية هي الأسوأ في العالم وعلينا كمجتمع دولي العمل بسرعة لإيصال المساعدات-للمتضررين- وايجاد حل سلمي:

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— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 25, 2018

جاءت تغريدة الوزير القطري ردا على تصريحات نظيره السعودي، عادل الجبير، الذي قال وفقا لوكالة الأنباء السعودية "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سورية، وأن تقوم بإرسال قواتها إلى هناك".

الجبير نفسه كان يعلق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الدول الثرية بالشرق الأوسط يجب أن تتكفل بنفقات الولايات المتحدة الكبيرة لحمايتها. وأكد سعي إدارته لاستبدال الجنود الأميركيين في سورية بقوات عربية.

وشارك في مؤتمر بروكسل الذي اختتم أعماله الأربعاء ممثلون عن 85 دولة ومنظمة دولية.