الرياض تعلق على تقرير عن تدخل تركي لمنع انقلاب في قطر

علقت السفارة السعودية في أنقرة الجمعة على تقرير نشرته صحيفة تركية وتحدث عن إحباط أنقرة "محاولة للسعودية والإمارات للانقلاب" على أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في حزيران/ يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه تضمن "ادعاءات باطلة" ضد المملكة.

ورفضت السعودية في بيان صادر عن سفارتها أن تكون قد "سعت لتدبير انقلاب" واستنكرت "الزج باسمها في مثل هذه الادعاءات، لا سيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا "دافعت" عنها هي نفسها نفت صحته (التقرير)".

وكانت سفارة قطر في أنقرة قد أصدرت بيانا الأربعاء أكد أن التقرير، الذي نشرته مجلة "جرتشك حياة" التركية بعنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر" وتناقلته وسائل إعلام أخرى، يتضمن الكثير من "الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلا، لا سيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب يوم الخامس من يونيو 2017".

بيان صحفي بشأن مانشر في مجلة " جرتشك حياة " التركية pic.twitter.com/6D3fLWyKTo — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) December 27, 2017

ونفى البيان كذلك ما ورد بخصوص "تكليف قوات تركية خاصة أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد" وقال إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة بتاتا".

وأكدت قطر في البيان أن الجهود السياسية والدبلوماسية للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم "ساهمت في منع التصعيد العسكري".

وكانت صحيفة Yeni Safak من بين الصحف التي أعادت نشر التقرير باللغة الإنكليزية تحت عنوان "محاولة الانقلاب السعودية والإماراتية ضد قطر تم إحباطها من قبل تركيا".

وقال التقرير إن وحدات تركية قامت بتأمين قصر أمير قطر، ومنعت حدوث انقلاب يوم الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، اليوم الذي أعلنت فيه أربع دول عربية قطع علاقتها بالدوحة.

واستند التقرير إلى معلومات وردت للكاتب التركي محمد آجت عن تفاصيل هذه المحاولة، نقلها عن عضو في الحكومة ومسؤول آخر رفيع لديه حضور في دوائر صنع القرار.

وقال الكاتب إنه بعيد إعلان قطع العلاقات مع قطر، قام الرئيس التركي بالاتصال بأمير قطر، وإن الأخير طلب منه تأمين القصر.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل قوات خاصة مختارة بعناية تتكون من 200 عنصر ذهبت إلى قطر في الوقت المناسب، وأن قوات خاصة سعودية وإماراتية كانت في طريقها لتنفيذ انقلاب على الأمير لكنها اضطرت للعودة بعد وصول القوات التركية.

وأشار التقرير أيضا إلى أن طائرات حربية تركية كانت جاهزة للتحرك في حال تصاعد الموقف، لكن هذا لم يحدث بالنظر إلى أن القوات الخاصة التي تم أرسالها "أنهت مهمتها بنجاح".

المصدر: سفارات قطر والسعودية في أنقرة/ Yeni Safak