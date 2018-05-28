قبل مرور عام على الأزمة.. أمير قطر في الكويت

زار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الاثنين الكويت لبحث سبل "دعم العمل الخليجي" المشترك، في خطوة تأتي قبل نحو أسبوع من مرور عام على اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل أمير قطر وبحث معه سبل "تعزيز ... ودعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية وطيدة".

وتلعب الكويت دور الوسيط في الأزمة الخليجية التي بدأت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر علاقاتها مع الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متشددة، وهو ما تنفيه قطر مرارا.

يذكر أن أمير قطر زار الكويت في كانون الأول/ديسمبر الماضي للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية.